Esce dal carcere dopo la condanna per furto e spaccio, tunisino 44enne espulso dall’Italia

Nella giornata di ieri, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha trattato un cittadino tunisino di 44 anni che si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza dovendo scontare la pena di anni 6 e mesi 1 di reclusione per essersi reso responsabile in questi ultimi anni di diversi reati contro il patrimonio e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi prevalentemente nella Regione Emilia-Romagna, con diversi divieti di dimora a Forlì e Ravenna.

All’atto della scarcerazione il Questore di Piacenza ha emesso nei suoi confronti un Provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per poi essere accompagnato da personale della Questura di Piacenza presso il centro di permanenza di Bari per completare le procedure di identificazione richieste per il successivo rimpatrio, nei prossimi giorni, nel Paese di origine.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy