Cede la carreggiata lungo la Statale 45 tra Fabiano e Bellaria, nel comune di Rivergaro. L’asfalto ha ceduto creando una spaccatura che ha costretto Anas a istituire il senso unico alternato.

In quel punto si era già verificato un cedimento lo scorso 5 luglio. I tecnici Anas erano intervenuti in poco tempo per riparare il danno ma a quanto pare il problema è più serio del previsto.