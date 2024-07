Al centro commerciale Cremona Due, Loredana Bertè il 7 luglio e Sophie and the Giants il 10 luglio. Domenica prima del live animazione con Radio Sound

Due grandi live a Cremona Due, Loredana Bertè e Sophie and the Giants il 7 e 10 luglio. Si parte domenica all’area esterna del centro commerciale alle ore 21.30 con il concerto di un’artista storica della musica italiana. i biglietti dell’evento “Ribelle Summer Tour 2024” si possono trovare su Ticketone. La serata inizia alle ore 19.30 con l’animazione di Radio Sound prima del concerto.

Loredana Bertè

In questi giorni sono in studio per le prove con la band e non vedo l’ora di tornare sul palco con Ribelle Summer Tour, il fuoco del rock e della ribellione brilleranno ancora.

In particolare sono veramente contenta di tornare a Cremona con uno show e una scaletta tutta nuova, lì ad accogliermi c’è sempre un pubblico fantastico!

Ribelle Summer Tour è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mio mondo e le canzoni della mia carriera, da Non sono una signora a Dedicato, da Non ti dico no a Pazza, da Sei Bellissima a In alto mare.

Insieme faremo un viaggio tra pop e rock, blues e reggae per una grande festa della musica. Sto definendo la nuova scaletta e sicuramente ascolterete anche Bestiale, il mio nuovo singolo con gli Eiffel 65 che sicuramente vi farà ballare tanto questa estate. Una collaborazione nuova con gli Eiffel che sono delle star internazionali. Quando ho sentito il brano per la prima volta abbiamo deciso subito di provinarlo e penso che sia uscito una bomba!

Sul palco con me musicisti incredibili, Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso, ai cori Annastella Camporeale sempre la special guest Aida Cooper.

Sophie and the Giants (evento rinviato al 10 luglio)

Mercoledì 10 luglio alle ore 21.30, sempre all’area esterna del centro commerciale Cremona Due, spazio invece al concerto di una delle artiste più acclamate degli ultimi anni: Sophie and the Giants.

Informazioni utili

Registrati o accedi per prenotare il tuo posto (ingresso gratuito). Si possono prenotare due biglietti per persona.

Link per la prenotazione >>> https://sophieandthegiants.cremonaduelivebeats.it/

Ritira il biglietto* il giorno dell’evento entro le ore 19:00 presso i punti accredito del Centro commerciale CremonaDue (Via Enrico Berlinguer, 39 – Gadesco-Pieve Delmona CR).

* I bambini dai 5 anni compiuti devono essere in possesso del biglietto.