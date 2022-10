Prosegue anche a Piacenza il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022

Ha preso il via il 3 ottobre e prosegue in questi giorni la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di circa un milione e 300 mila famiglie, residenti in 2.531 Comuni italiani. Per il Comune di Piacenza il censimento 2022 interessa circa 4mila nuclei famigliari. L’indagine prevede due diverse tipologie di rilevazione: “areale” e “da lista”. La prima consiste in un rilievo territoriale presso gli indirizzi campionati utile al calcolo della popolazione dimorante abitualmente sul territorio comunale. A svolgere questa attività sono i rilevatori incaricati dal Comune di Piacenza, ben riconoscibili per il loro tesserino fornito da Istat con nome e foto: il periodo di rilevazione, iniziato il 30 settembre si concluderà il 17 novembre 2022.

Per quanto riguarda invece la rilevazione “da lista”, le famiglie selezionate – a cui Istat ha già trasmesso una lettera informativa che spiega le modalità per partecipare all’indagine – possono compilare il questionario online da casa o, con l’assistenza di un operatore comunale, presso la sede municipale di via Beverora 57 dal 3 ottobre al 12 dicembre mentre dal 13 al 22 dicembre sarà possibile accedere al questionario solo attraverso la mediazione dell’Ufficio Comunale di Censimento o di un rilevatore incaricato. Ricordando che la partecipazione alle operazioni di censimento è obbligatoria e prevede la possibilità di incorrere in sanzioni previste da Istat in caso di mancata risposta, si precisa che i nuclei che non avranno effettuato la compilazione via web o presso l’Ufficio Comunale di Censimento entro il 7 novembre 2022 verranno contattati anche attraverso una visita presso la propria abitazione da parte dei rilevatori incaricati. Per fissare l’appuntamento è possibile rivolgersi all’Ufficio di Censimento telefonando ai numeri 0523/492381 oppure 333 2452758 e 333 2452753 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 (il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30). Per informazioni i cittadini si possono rivolgere anche alnumero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21, o consultare i siti web www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni, www.censimentigiornodopogiorno.it o i principali social (Facebook, Twitter, Instagram) con hashtag dedicati #censimentipermanenti e #censimentopermanentepopolazione.