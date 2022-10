Musical Verona, si cercano attori e comparse: casting a Castell’Arquato giovedì 20 ottobre – COME PARTECIPARE

La Iervolino e Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (già produzione di Ferrari di Michael Mann) con Emilia-Romagna Film Commission, sta preparando il Musical VERONA, ispirato a Romeo & Giulietta e apre i Casting a generici e figurazioni speciali nella provincia di Parma e Piacenza.

A Castell’Arquato i casting si terranno giovedì 20 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso il Palazzo del Podestà, Piazza del Municipio. Per agevolare il traffico, si consiglia a chi intende partecipare al casting di parcheggiare al P3 o P4, facilmente raggiungibili e vicini alla Piazza del Municipio.

Le riprese si terranno a partire dal 1 Dicembre 2022.

Si cercano uomini di tutte le età per ruoli di nobili, guardie, soldati, servitori, commercianti, barboni, pastori, popolani e borghesi e donne di tutte le età per ruoli di suore, commercianti, pastore, popolane, borghesi e cortigiane. Si cercano inoltre: artisti di strada circensi come trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, tiratori di arco e balestra e musicisti di veri strumenti storici tromba, arpa, tamburi, liuto, violino, mandolino, chitarra, flauto dritto o traverso.

Tutte le candidature dovranno essere spedite a:

musicalverona.casting@gmail.com

Tutte le informazioni qui: https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/news/cercasi-comparse-figurazioni-speciali-musical-americano-verona/