Storie di Confesercenti fa tappa a Cerignale alla Bottega della Bruna: gioie e difficoltà nel fare impresa in montagna – AUDIO

Storie di Confesercenti fa tappa a Cerignale alla Bottega della Bruna: le gioie e le difficoltà di fare impresa in montagna. La titolare del negozio, che si trova in via Capoluogo 4, è stata intervistata dal direttore dell’associazione di categoria piacentina Fabrizio Samuelli.

Prima mi dividevo – racconta Bruna Nobile – tra fare la mamma e l’agricoltore, poi nel 2017 ho deciso di prendere questa attività a Cerignale e da lì è partito tutto. Abbiamo aperto un’attività commerciale con i prodotti di prima necessità. Facciamo i nostri biscotti, le torte e adesso ultimamente riusciamo anche a proporre piccoli pranzi.

Il negozio è un baluardo per la comunità, ma ci sono difficoltà

Per quanto riguarda la strada che porta da Piacenza a Cerignale, il crollo del ponte ci ha dato ulteriori problematiche. Poi ci sono i lavori sulla Statale 45, ma ogni mattina vince la mia voglia di arrivare in un’attività che mi piace e soddisfa. Faccio davvero volentieri il mio lavoro.

Il tuo è un negozio a 360 gradi

Da noi si trovano tutti i beni necessari, poi c’è anche l’edicola, la tabaccheria, vendita bombole e tutta la mia produzione di biscotti, torte e pranzi. Propongo sempre un primo e un secondo, ma a sorpresa, perché ogni giorno decido io cosa fare, quindi i clienti arrivano e non sanno cosa mangeranno.

Conciliare la vita familiare con quella lavorativa non è semplice

No, non è facile. Ho un marito e due figli quindi devo organizzarmi per preparare le cose a casa e scendere a Piacenza per prendere i prodotti per il negozio. Dunque la mia mattina inizia molto presto.

Cerignale è un luogo bellissimo

Sì, grazie anche al suo incantevole Borgo, le piazzette e i vari sentieri che si possono percorrere a piedi.

