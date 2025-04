“I reati stanno cambiando e si stanno spostando sul web, occorre stare accanto alle persone più deboli”. La polizia celebra il 173esimo anniversario – FOTO e AUDIO

“Il lavoro costante alla fine paga. Probabilmente potrebbe essere altalenante, ma se vediamo dieci anni fa cos’era la sicurezza a Piacenza, ci possiamo rendere conto che probabilmente oggi siamo in una situazione migliore. Quindi continuiamo su questa strada, sempre di più con le attività di prevenzione”. Sono le parole del questore Ivo Morelli, in occasione della Festa della Polizia che si è celebrata questa mattina al Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni.

“I reati contro la persona e contro il patrimonio stanno calando. Ma c’è uno spostamento del tipo di reato. Non è più il furto con destrezza supermercato, il furto in appartamento che, per quanto siano ancora vivi come fenomeni, diminuiscono. I reati si stanno spostando su quelle che sono le truffe online, i raggiri su internet. Quindi bisogna stare un po’ più attenti e aiutare le persone più deboli, meno avvezze alla gestione di questi sistemi a rendersi sicuri”.

Il bilancio della polizia

Il questore ha voluto tracciare un bilancio mettendo a confronto il periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024 con il periodo che va dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2025. Di fatto l’ultimo anno. Nel Comune di Piacenza, in un anno i reati contro la persona sono diminuiti del 15,8%, i reati contro il patrimonio del 7,76%, i furti e le rapine in abitazione del 20,39%, i furti con strappo del 52,17%, i furti in esercizi commerciali del 5,72%, le frodi informatiche del 20,25%. Aumentano i reati legati agli stupefacenti, 11,9%.

Tendenza al ribasso anche per quanto riguarda l’intera provincia di Piacenza: guardando al territorio nel suo complesso, però, si registra un calo anche dei fenomeni legati alla droga che calano del 9,2%.

La Divisione Anticrimine ha emesso 57 fogli di via obbligatori, 21 in meno rispetto allo scorso anno, crescono invece gli ammonimenti del questore, 15 in più e 23 nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda l’Ufficio Minori, i minori stranieri non accompagnati sono calati: 126 in meno rispetto allo scorso anno.

Crescono le telefonate al 113: sono state 28798 le chiamate ricevute nel periodo preso in esame, 1248 in più rispetto all’anno precedente.