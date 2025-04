5StarWines – the Book 2025 presenta tre vini di Cantina Valtidone

5StarWines – the Book è la selezione enologica che Veronafiere organizza in collaborazione con Assoenologi: un blind tasting di tre giorni effettuato da una giuria internazionale ha selezionato i vini che saranno raccolti sulla guida ufficiale 2025.

5StarWines, Tre eccellenze di Cantina Valtidone

Si tratta della prima guida ad essere promossa da una fiera internazionale e raccoglie solo i vini che raggiungono una valutazione di almeno 90/100 dalla selezione che avviene nelle tre giornate dedicate alla degustazione. La commissione internazionale è composta da Master of Wine, Master Sommelier, sommelier di ristoranti stellati, giornalisti, enologi, Italian Wine Expert e Ambassador della Vinitaly International Academy, dalla provenienza, specializzazione e background eterogenei. La selezione avviene alla cieca: a ciascun vino è assegnato un punteggio da parte di ogni giudice componente il Panel sulla base dell’analisi visiva e gusto-olfattiva. I vini che, da questa prima valutazione, risultano idonei ad ottenere un punteggio pari o superiore a 90/100, sono soggetti a un giudizio successivo da parte del Comitato Scientifico dei General Chair ricevendo così il punteggio finale.

5StarWines, Cantina Valtidone e i suoi risultati

Cantina Valtidone ha ottenuto 92/100 per “Arvange” Spumante metodo classico Pas Dosé,91/100 per “Julius” Gutturnio Superiore DOC fermo e 90/100 per il vino appena presentato “Inedita” vino bianco fermo.

Alessandro Chiapparoli e Francesco Fissore

“E’ un onore essere presenti su una guida che viene diffusa in Italia e all’estero in occasione delle principali fiere di settore, degustazioni e masterclass di tutto il mondo. Per Cantina Valtidone è un’ulteriore occasione per farsi scoprire da professionisti e buyer che sono alla costante ricerca di novità e conferme nel panorama della produzione vitivinicola” dichiara il dott. Alessandro Chiapparoli, responsabile delle vendite dell’azienda piacentina insieme all’enologo dott. Francesco Fissore che aggiunge “Grande soddisfazione nel constatare che ben tre nostri vini quest’anno saranno inseriti nella guida 5StarWines. Sono particolarmente felice del successo continuo nei principali banchi d’assaggio del progetto Arvange e del nuovo vino Inedita, che dimostrano come la nostra ricerca di innovazione e qualità possa incontrare i gusti dei consumatori moderni.”