Ultimo giorno per i check point negli ospedali piacentini, l’Ausl ringrazia i volontari di Avo e Gaps

Domani, 31 marzo, sarà l’ultimo giorno di attività dei check point che, dal maggio 2020, hanno funzionato negli ospedali dell’Azienda Usl di Piacenza per accogliere pazienti e visitatori.

Questa mattina la direzione ha voluto ringraziare i volontari di Avo e Gaps che, per quasi due anni, hanno assicurato il servizio.

“Vi siamo molto riconoscenti – hanno evidenziato il direttore sanitario Andrea Magnacavallo e il direttore assistenziale Andrea Contini – per l’impegno e la dedizione con cui le associazioni hanno svolto questa importante attività di accoglienza. Avo e Gaps, non potendo proseguire le loro tradizionali funzioni in reparto a causa dell’emergenza Covid, hanno saputo distinguersi anche in questa occasione per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso le esigenze della comunità piacentina”.

I check-point erano stati attivati – come ha ricordato Ursula Corvi, Direzione delle professioni sanitarie – nel maggio 2020, con la riapertura dei presidi sanitari al pubblico: “Allora si era necessario trovare una modalità per fare uno screen delle persone che dovevano accedere alle aree ospedaliere per visite ambulatoriali o far visita ai propri cari ricoverati, per arginare la diffusione del virus. Abbiamo trovato molta disponibilità da parte dei volontari Gaps e Avo”.

Archiviata questa lunga parentesi, le due associazioni sono già al lavoro con la direzione per rimodulare la propria presenza in ospedale, riprendendo le proprie tradizionali attività.