Il figlio da in escandescenze, donna di 70 anni si rifugia in chiesa e il parroco chiama i carabinieri

Il figlio da in escandescenze, lei si rifugia in chiesa. I fatti sono accaduti l’altro giorno in un comune della Val Trebbia. Una donna di 70 anni si trovava in casa con il figlio quando quest’ultimo ha iniziato a dare in escandescenze tentando di aggredirla, forse riuscendoci. La donna, terrorizzata, è fuggita, uscendo di casa. Non sapendo dove rifugiarsi e dove nascondersi, la 70enne ha optato per una vicina chiesa.

In quel momento il sacerdote stava partecipando a un incontro con alcuni ragazzini, in vista della cresima. Dopo aver accolto la donna e aver fatto spostare i giovani in un’ala della parrocchia sicura, il parroco ha chiamato i carabinieri. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti e si sono dedicati a riportare alla calma il figlio della donna.