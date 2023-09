Paura in campo per Matteo Abbate, il tecnico colto da malore e soccorso con il defibrillatore

Colto da malore e soccorso con il defibrillatore. Parliamo di Matteo Abbate, ex giocatore e allenatore biancorosso e attualmente tecnico della Pergolettese, in serie C. Matteo Abbate, allenatore della squadra di Crema, mentre protestava contro il quarto uomo, attorno al 36′ del primo tempo, ha iniziato a barcollare prima di crollare a terra, colpito da un malore. Immediato l’intervento dei medici, che l’hanno rianimato con il defibrillatore.

Dopo circa tre minuti, l’allenatore si è ripreso ed è stato trasportato in ospedale. La gara è poi ripresa regolarmente e si è chiusa con la vittoria 1-0 dei veneti. Abbate, classe 1983, ha un passato da giocatore avendo vestito le maglie di Hellas Verona e Cremonese. Come tecnico aveva debuttato sulla panchina del Piacenza lo scorso febbraio.