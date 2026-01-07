Chiusura del ponte sul Nure, Cisl: “Basta incertezze, i cittadini non possono navigare a vista”

“La ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo la pausa natalizia, ci consegna una situazione poco sostenibile per la mobilità relativa allo snodo di Pontenure. A fronte del perdurare del cantiere sul ponte stradale del Nure, registriamo un preoccupante silenzio istituzionale sul cronoprogramma dei lavori e, fatto ancor più grave, l’assenza di certezze sul mantenimento delle misure compensative per il trasporto ferroviario”.

Così Salvatore Buono, Segretario Generale Fit-Cisl Piacenza, interviene con decisione sulla gestione della viabilità lungo la Via Emilia, arteria vitale per l’economia e la logistica del territorio.

“Vogliamo una data”

“Cittadini e lavoratori del comparto logistico non possono navigare a vista,” prosegue Buono. “Il disagio sociale è palpabile: i tempi di percorrenza si sono dilatati in modo inaccettabile, impattando sul diritto a muoversi e sulla conciliazione vita-lavoro. Chiediamo ad ANAS e agli enti competenti un’operazione verità: a che punto sono i lavori? Esigiamo la pubblicazione di un cronoprogramma aggiornato e vincolante. Non accetteremo ulteriori rinvii che scaricano i costi dell’inefficienza sulle spalle dei lavoratori”.

Le fermate ferroviarie straordinarie non si toccano

Il Segretario sindacale punta il dito sulla questione cruciale del trasporto su ferro: “In questo scenario di emergenza viaria, il treno rappresenta un’alternativa reale alla paralisi della SS9. Abbiamo notizie troppo frammentarie a proposito del mantenimento delle fermate straordinarie di TrenitaliaTper nelle stazioni di Pontenure e Cadeo. Chiediamo a Regione e TrenitaliaTper la conferma ufficiale di queste fermate anche dopo la fine dei lavori. Togliere questo servizio sarebbe un grande errore.

“Non è più tempo di rimpalli di responsabilità,” conclude Salvatore Buono. “La Fit-Cisl chiede formalmente al Prefetto di Piacenza la convocazione di un tavolo tecnico di monitoraggio con tutti gli attori interessati: ANAS, Provincia, Amministrazioni comunali di Piacenza, Pontenure e Cadeo, e i vertici di TrenitaliaTper.

