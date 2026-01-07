Riaperta al pubblico la piscina Raffalda, Dadati: “Restituito un impianto pienamente sicuro, funzionale e fruibile”

Ha riaperto alle 14 di oggi, mercoledì 7 gennaio, la piscina Raffalda di via Casella, che torna quindi ad essere regolarmente fruibile con i consueti orari invernali: dalle 9 alle 14, dal lunedì al sabato, per il pubblico, nonché nella fascia pomeridiana e serale per i corsi e l’attività agonistica.

La riapertura fa seguito al completamento degli interventi di manutenzione e alle verifiche necessarie a garantire le migliori condizioni di sicurezza e agibilità dell’impianto, realizzati in collaborazione con il gestore Activa. «Come annunciato al momento della sospensione delle attività – dichiara l’assessore allo Sport Mario Dadati – l’impegno condiviso ha consentito di rispettare i tempi previsti e di restituire alla collettività un impianto pienamente sicuro, funzionale e fruibile».

L’Amministrazione comunale ringrazia utenti e società sportive per la collaborazione e la disponibilità dimostrate durante il periodo di chiusura temporanea, confermando l’attenzione costante al miglioramento dell’impiantistica sportiva cittadina e alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy