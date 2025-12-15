Ayrton – storie fuoripista, il libro di Davide Rigoni, scrittore di Fiorenzuola, presentato a Radio Sound – AUDIO 

Ayrton – storie fuoripista, il libro di Davide Rigoni, scrittore di Fiorenzuola, presentato a Radio Sound. L’opera è stata scritta a 4 mani con Matteo Orsi (edito da Bolis Edizioni). Il libro nasce da una doppia amicizia: quella tra Matteo Orsi e Ayrton Senna e quella tra

Davide Rigoni e Matteo Orsi. Davide ha prestato la sua penna alla voce di Matteo, dando forma e ordine ai suoi ricordi. Le pagine sono ricche di episodi di giovinezza, incontri, aneddoti, momenti di condivisione che mostrano la freddezza e la determinazione del celebre campione di Formula Uno unitamente al suo aspetto umano, sensibile, empatico ed emotivo: il volto fuoripista.

Chiaramente si parla non solo dell’aspetto sportivo – commenta Davide Rigoni – di questo grande campione, ma emerge la determinazione e anche l’aspetto umano. Anzi, si parla quasi esclusivamente di quello proprio perché era un tassello mancante in tutta la narrativa che c’è sulla vita sportiva di Ayrton.

Il libro si concentra su un dialogo, un racconto a due voci, in cui la memoria personale incontra la scrittura, per restituire il ritratto vivido di un campione indimenticabile e di un’amicizia speciale.

L’idea del libro è nata un po’ per caso. In particolare dai racconti che Matteo Orsi ha vissuto in epoca adolescenziale, grazie al lavoro del padre, un famoso fotografo sportivo e collaborava con Ayrton.

Angelo Orsi, da dove inizia il racconto

E’ un celebre fotografo sportivo che nel 1983 conosce l’allora giovane e promettente Ayrton Senna, con il quale inizia una stretta collaborazione professionale che presto si trasforma in profonda amicizia.

Al tempo Matteo è il figlio adolescente di Angelo e la sua vita viene travolta dall’incontro con Ayrton che,

assiduo frequentatore di casa Orsi ad ogni suo viaggio in Italia, diventa per Matteo non solo un idolo sportivo, ma anche un amico vero e una sorta di fratello maggiore…

I suoi racconti, portati in vista dalla penna di Davide Rigoni, spaziano dalla semplicità delle cene in famiglia, a casa o al ristorante, e dalle serate davanti alla tv a situazioni grottesche e divertenti. Ci sono inoltre le testimonianze di Matteo sui colleghi di Ayrton e su come vivesse il rapporto con essi e altri episodi più profondi, fino al racconto del loro ultimo incontro e al triste susseguirsi di emozioni del 1 maggio 1994.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy