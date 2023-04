Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a Corridonia

Podio in terra marchigiana per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista nella corsa Donne Open a Corridonia (Macerata). A brillare tra le “panterine”, la laziale Eleonora La Bella, già protagonista a Pasquetta a Cantù e a segno due volte in questo 2023. La frusinate ha conquistato il quarto posto assoluto nella corsa vinta dalla cremonese Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service), oltre a salire sul gradino più basso del podio della categoria Donne Juniores.

Donne Open Corridonia

1° Federica Venturelli (Valcar Travel & Service) 85,500 chilometri in 2 ore 5 minuti, media 41,040

2° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

3° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon)

4° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Alessia Patuelli (Bepink)

6° Monica Castagna (Mendelspeck)

7° Marta Pavesi (Valcar Travel & Service)

8° Francesca Pisciali (Mendelspeck)

9° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan) a 1 minuto 20 secondi

10° Michela De Grandis (Canturino)

Donne Juniores Corridonia

1° Federica Venturelli (Valcar Travel & Service)

2° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon)

3° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Marta Pavesi (Valcar Travel & Service)

5° Sara Luccon (Conscio Pedale Del Sile) a 1 minuto 20 secondi

6° Irma Siri (Valcar Travel & Service)

7° Yelizaveta Sklyarova (Zhiraf Guerciotti Toscano)

8° Irene Laudi (Team Gauss)

9° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

10° Ilaria Prevedello (Acca Due O Manhattan)

Donne Elite Corridonia

1° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

2° Alessia Patuelli (Bepink)

3° Monica Castagna (Mendelspeck)

4° Francesca Pisciali (Mendelspeck)

5° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan) a 1 minuto 20 secondi

6° Michela De Grandis (Canturino)

7° Romina Costantini (Conscio Pedale Del Sile)

8° Serena Brillante Romeo (Valcar Travel & Service)

9° Yelizaveta Holod (Nazionale Ucraina)

10° Elisa Valtulini (Canturino).