Kickboxing – La Yama Arashi si supera a Lignano: 22 allori tra Campionato italiano e Trofeo Italia

Pioggia di medaglie per la Yama Arashi al Campionato italiano Cadetti, abbinato per le cinture gialle-arancioni-verdi al Trofeo Italia, andato in scena nello scorso week end a Lignano Sabbiadoro (Udine). La rassegna tricolore in terra friulana era fondamentale per le cinture alte in quanto i primi due classificati ottenevano un posto in nazionale giovanile per i prossimi Europei di agosto in Turchia.

Il bottino del sodalizio piacentino parla di 4 ori, 1 argento a squadre 3 bronzi nel Campionato italiano oltre a 13 allori (5 ori, 5 argenti e 3 bronzi) nel Trofeo Italia. Sugli scudi, Layla El Hayek, che ha messo al collo tre medaglie del metallo più pregiato in tre discipline diverse (Kick Light, Light Contact e Point Fight), mentre l’altro tricolore è stato conquistato da Edoardo Ferrari, che si è riconfermato campione italiano di Light Contact.

Nel Trofeo Italia, invece, degna di nota la crescita inarrestabile di Matilde Cutaia, che si è imposta in ben due categorie di meso dimostrando di essere già più di una promessa. A commentare il bottino della spedizione della Yama Arashi (guidata da Erika Boselli e Davide Colla) – ben 22 medaglie complessive tra i due eventi.

Il direttore tecnico Gianfranco Rizzi

Sono risultati molto soddisfacenti e incoraggianti; la nostra società ora dispone di un vivaio molto forte e coeso che presto ci darà grandi soddisfazioni anche in campo internazionale.

Campionato italiano

Medaglie d’Oro

Edoardo Ferari Cadetti 10/12 anni Light-Contact -37 kg

Layla El Hayek Cadetti 13/15 anni Pointfight -46 kg

Layla El Hayek Cadetti 13/15 anni Light-Contact -46 kg

Layla El Hayek Cadetti 13/15 anni Kick-Light -46 kgMedagle d’Argento:

Team Yama Arashi Femminile (El Hayek/Barbazza/Pappaterra)Medaglie di Bronzo:

Aaron Zanetti Cadetti 10/12 anni Kick-Light -37 kg

Edoardo Ferari Cadetti 10/12 anni Kick-Light -37 kg

Linda Barbazza 13/15 anni Pointfight -55 kg

Trofeo Italia

Medaglie d’Oro

Riccardo Bramieri Cadetti 13/15 anni Light-Contact -55 kg

Alessandro Dallavalle Cadetti 13/15 anni Light-Contact +60 kg

Youssef El Hayek Cadetti 10/12 anni Pointfight -46 kg

Matilde Cutaia Cadetti 10/12 anni Pointfight -45 kg

Matilde Cutaia Cadetti 10/12 anni Pointfight +45 kg

Argento

Youssef El Hayek Cadetti 10/12 anni Kick-Light -46 kg

Alessia Erangoli Cadetti 13/15 anni Kick-Light -55 kg

Yussef El Hayek Cadetti 10/12 anni Light-Contact -46 kg

Alessandro Dallavalle Cadetti 13/15 anni Light-Contact -60 kg

Alex Favaretto Cadetti 13/15 anni Pointfight -40kg

Bronzo

Riccardo Bramieri Cadetti 13/15 anni Kick-Light -55 kg

Alessia Erangoli Cadetti 13/15 anni Light-Contact -55 kg

Gaia Pappaterra Cadetti 13/15 anni Pointfight -60 kg.