Ciclismo – Arianna Giordani (VO2 Team Pink) seconda nelle Allieve a Mazzano

Ciclismo giovanile VO2 Team Pink protagonista a più voci nella domenica di corsa in terra bresciana, con la società piacentina in luce a Molinetto di Mazzano nel Trofeo Oml,azienda che è anche sponsor delle “panterine”.

Nelle Allieve, podio centrato grazie alla piacentina Arianna Giordani (campionessa regionale emiliano-romagnola in carica), seconda in volata cedendo per poco solamente alla piemontese Anita Baima (Cicli Fiorin); nelle premiazioni, protagonista anche la parmense Emma Del Bono, vincitrice in un traguardo volante.

In precedenza, nelle Esordienti le “panterine” hanno sfiorato il podio con Michela Zucca, atleta pavese del secondo anno che è giunta quarta allo sprint; in top ten anche la compagna di squadra Sara Veneri, settima. Le stesse posizioni sono state replicate dalle due atlete anche nella classifica dei secondi anni in categoria.

Allieve

1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 62 chilometri 100 metri in 1 ora 49 minuti 10 secondi, media 34,131 chilometri orari

2° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

3° Arianna Bianchi (Biesse Carrera)

4° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

5° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

6° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

7° Marina Filimon (Gioca in Bici Oglio Po)

8° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

9° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

10° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto)

Donne Esordienti

1° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce) 27 chilometri 600 metri in 43 minuti 2 secondi, media 38,482 chilometri orari

2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

3° Alessia Locatelli (Ossanesga)

4° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

6° Giulia Beretta (Cesano Maderno)

7° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

9° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service)

10° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

Donne Esordienti secondo anno

1° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

3° Alessia Locatelli (Ossanesga)

4° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

6° Giulia Beretta (Cesano Maderno)

7° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

9° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

10° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore).

Donne Esordienti primo anno

1° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service)

2° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

3° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po)

4° Valentina Ravelli (Valcar-Travel & Service)

5° Anna Bonassi (Mazzano)

6° Alessia Zanetti (Mazzano)

7° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

8° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

9° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

10° Viola Invernizzi (Team Serio).