Ciclismo – Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora il podio a Martellago

Si chiude con un podio sfiorato il week end in Veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, ieri sul podio nella cronosquadre Donne Juniores a Soligo (terzo posto). Oggi a Martellago (Venezia) nella gara Donne Open quarto posto assoluto e di categoria (Donne Juniores) per la “panterina” veronese Asia Sgaravato (classe 2006), in evidenza nello sprint che ha deciso la corsa. Inoltre, piazzamento anche per la compagna di squadra alessandrina Marisol Dalla Pietà, nona assoluta e settima tra le Junior.

Classifica Donne Open Martellago

1° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) 124,600 chilometri in 3 ore 2 minuti e 28 secondi, media 40,972

2° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera)

3° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

4° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Elisa Tottolo (Aromitalia 3T Vaiano)

6° Beatrice Pozzobon (Bepink)

7° Romina Evelin Di Sciuva (Canturino 1902)

8° Elisa Natalia Mare (Team Lady Zuliani)

9° Marisol Dalla Pietà (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

10° Susan Paset (Breganze Millenium).

Classifica Donne Juniores Martellago

1° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) 124,600 chilometri in 3 ore 2 minuti e 58 secondi, media 40,860

2° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera)

3° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

4° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Romina Evelin Di Sciuva (Canturino 1902)

6° Elisa Natalia Mare (Team Lady Zuliani)

7° Marisol Dalla Pietà (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

8° Susan Paset (Breganze Millenium)

9° Gaia Bertogna (Conscio Pedale Del Sile)

10° Alessia Sgrisleri (Racconigi Cycling Team).

Classifica Donne Elite Martellago

1° Elisa Tottolo (Aromitalia 3T Vaiano) 124,600 chilometri in 3 ore 2 minuti e 28 secondi, media 40,972

2° Beatrice Pozzobon (Bepink)

3° Gaia Tormena (Isolmant-Premac-Vittoria)

4° Gemma Sernissi (K2 Women Team)

5° Alessia Foligno (Horizons Full Gas)

6° Serena Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano)

7° Rebekka Pigolotti (K2 Women Team)

8° Asia Rabbia (Racconigi Cycling Team)

9° Giulia Giuliani (K2 Women Team)

10° Letizia Marzani (Horizons Fullgas).