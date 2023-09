Ciclismo – Decimo posto per Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) agli Europei

Si chiude con una bella top ten l’avventura continentale di Eleonora La Bella, “panterina” classe 2006 della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink protagonista in maglia azzurra agli Europei su strada di Drenthe (Olanda) che si sono conclusi oggi.

La ciclista di Anagni ha centrato il decimo posto nella prova in linea Donne Juniores (69 chilometri) dove era in gara, tra le varie “frecce azzurre”, insieme alla compagna di squadra torinese Vittoria Grassi. Per la La Bella, si chiude un ottimo Europeo che l’ha vista conquistare nei giorni scorsi la medaglia d’oro (e di conseguenza la maglia di “regina” continentale) nella specialità Mixed Team Relay per la categoria Juniores.

Nella prova in linea di oggi, l’Italia ha conquistato il secondo posto con Federica Venturelli, battuta solamente dalla belga Fleur Moors, mentre il podio è stato completato dalla francese Léane Tabu.

Le parole di Eleonora La Bella

“Il mio compito era quello di selezionare un gruppetto, mettendo nelle condizioni Federica poi di attaccare in prossimità dell’arrivo. Per me è stato un bell’Europeo, come del resto è stata una bella stagione, ma soprattutto un’importante esperienza per il prossimo anno”.

Classifica Campionati Europei Donne Juniores

1° Fleur Moors (Belgio) 69 chilometri in 1 ora 59 minuti 45 secondi

2° Federica Venturelli (Italia) a 2 secondi

3° Léane Tabu (Francia) a 7 secondi

4° Titia Ryo (Francia)

5° Elyne Roussel (Francia)

6° Viktória Chladoňová (Slovacchia)

7° Lauren Molengraaf (Paesi Bassi)

8° Hannah Kunz (Germania)

9° Lore De Schepper (Belgio) a 10 secondi

10° Eleonora La Bella (Italia) a 11 secondi.