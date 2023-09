Pattinaggio a rotelle – Alessandro Bozzini sale sul podio anche al mondiale: bronzo in coppia con Alice Piazzi

Tripletta azzurra in Colombia ai Mondiali di Pattinaggio Artistico, categorie Coppie Artistico, con il nostro piacentino Alessandro Bozzini, del Pattinaggio Artistico Piacenza, che si aggiudica la medaglia di bronzo alla sua prima partecipazione nella categoria Senior.

Il 22 e 24 settembre a Ibaguè, in Colombia, si sono svolti le gare per le coppie artistico valide per l’assegnazione del titolo mondiale 2023. L’Italia ha schierato tre coppie, i neo campioni del mondo Federico Rossi e Alice Esposito, la medaglia d’argento Tommaso Cortini e Nicole Mills e il nostro piacentino Alessandro Bozzini in coppia con la bolognese Alice Piazzi, della Polisportiva Pontevecchio.

Il racconto della gara

La gara che vedeva coinvolte 9 coppie ha subito espresso i valori sin dalla prima prova dove gli italiani si aggiudicavano le prime tre postazioni. La performance dello short di Alessandro e Alice è stata di assoluto livello e li ha portati al terzo posto alle spalle della forte coppia Cortini-Mills a soli 5 punti mentre Rossi- Esposito raggiungevano la vetta della classifica provvisoria con un discreto vantaggio sugli altri.

Nella gara di questa notte orario italiano, Alessandro e Alice, guidati dai tecnici la Piacentina Stella Giarola e la bolognese Maria Rita Zenobi e sotto lo sguardo dei coreografi Andrea Bassi e Andrea Gandolfi, hanno sfoggiato una prova maiuscola che li ha portati a superare il punteggio degli ultimi campionati europei vinti qualche settimana fa, raggiungendo la cifra di 177,49 che è valsa la prestigiosa medaglia di bronzo alla prima partecipazione nella categoria senior.

Alessandro e Alice al termine della gara hanno manifestato tutta la loro soddisfazione per il risultato raggiunto al termine di una soddisfazione ricchissima di soddisfazioni che ha portato come vista il titolo continentale e il terzo posto al Mondiale.

Le parole di Stella Giarola, Pattinaggio Artistico Piacenza

“Una gioia immensa e una soddisfazione infinita vedere la crescita di Alessandro e Alice e soprattutto vedere come si sono avvicinati ai leaders di questa specialità. Sono molto contenta per come i ragazzi hanno gestito questa manifestazione, molto intensa dal punto di vista fisico e stressante mentalmente per la posta in gioco. Però Alessandro e Alice hanno reagito benissimo e sono riusciti ad esprimere un contenuto tecnico di alto livello e un pattinaggio molto migliorato dal punto di vista artistico.