Ciclismo – Domenica in sella in tre regioni per l’Asd Programma Auto

Emilia, Liguria e Piemonte. Sarà una domenica in sella in tre regioni per la squadra corse dell’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina pronta per un poker di appuntamenti.

Cristian Bertè, Caterina Basevi e Francesco Vai prenderanno parte alla Granfondo Città di Loano, rinviata lo scorso 9 febbraio per maltempo. Appuntamento a “chilometro zero”, invece, per Giacomo Indrizzi, Andrea Bernini e Samuele Merli, in gara a Piacenza nel Trofeo Carrozzeria Sant’Antonio organizzata dall’Asd Sant’Angelo nella zona industriale in località Le Mose. Dario Salvaderi, invece, difenderà i colori bianconeri nella Mediofondo Piemonte a Crescentino (Vercelli); infine, Francesco Biondi e Vincenzo Salvato saranno ai nastri di partenza della Granfondo del Po a Ferrara.