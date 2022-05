Ciclismo – Domenica su quattro fronti per il Cadeo Carpaneto

Domenica su quattro fronti per il Cadeo Carpaneto, protagonista con il proprio vivaio. Gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto parteciperanno alla Coppa San Martino a San Martino della Battaglia (Brescia), corsa di 100 chilometri e 300 metri con il via alle 9. In sella Nicolas Abati, Aurelio Arcorace, Giacomo Bottani, Giacomo Cannizzaro, Riccardo Lori e Matteo Pinzello. Mentre Gabriele Leonardi parteciperà all’Eroica Juniores Siena-Montalcino (Coppa Andrea Meneghelli), con partenza alle 14 dalla Fortezza Medicea della città senese e arrivo dopo 109 chilometri e 400 metri a Montalcino.

Trasferta marchigiana, invece, per il settore femminile, di scena a Corridonia (Macerata) nella prova del Trofeo Rosa. Alle 16 il via per le Esordienti, con un circuito pianeggiante di 3000 metri da ripetere 8 volte per un totale di 24 chilometri. Mentre 39 saranno i chilometri per le Allieve, al via alle 17,15 con 13 giri da percorrere. In sella, le Allieve Marisol Dalla Pietà, Asia Zanardini, Alessia Sgrisleri, Desirée Bani, Giulia Binda, Vanessa Moreschi e Camilla Tenca. E le Esordienti Maya Tagliente, Ylenia Benati, Beatrice Naturani, Sofia Groppi e Amelia Fanni. Per l’Esordiente Melania Tenca, infine, debutto a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) con partenza alle 9 e con 24 chilometri da pedalare nel Memorial Alberto Coffani.