Ciclismo – Doppio piazzamento “rosa” per il Cadeo Carpaneto in Toscana

In campo maschile, invece, avventura tricolore sfortunata per Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto), in gara al Campionato italiano Juniores su strada a Cherasco con la maglia della Toscana: per lui, rottura della catena e prova conclusa ugualmente stringendo i denti.

Donne Esordienti Comeana

1° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 34 chilometri 500 metri in 1 ora 1 minuto 46 secondi, media 33,513 chilometri orari

2° Margot Buldrini (Bicifestival) a 1 minuto 40 secondi

3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto 44 secondi

4° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori) a 2 minuti 16 secondi

5° Eva Zandri (Bicifestival Recanati)

6° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori)

7° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori)

8° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

10° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

Donne Esordienti primo anno Comeana

1° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

2° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

3° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti)

4° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto)

5° Ilaria Romoli (Zhiraf Guerciotti)

6° Linda Zoffoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica)

7° Ginevra Bacci (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

8° Chiara Gualerzi (Xpc Beltrami Tsa Cooperatori)

9° Nicole Mosti (Team Stradella)

10° Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

Allieve Comeana

1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 55 chilometri e 500 metri in 1 ora 38 minuti 25 secondi, media 33,836 chilometri orari

2° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera)

3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli)

5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Elena De Laurentiis (Guarenna)

7° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi)

8° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

9° Alice Testone (Team Go Fast)

10° Concetta Bonelli (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi)