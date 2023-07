Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento ai Tricolori su strada a Pieve del Grappa

Medaglia tricolore per la formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi ai Campionati italiani Donne Juniores su strada a Pieve del Grappa (Treviso). Le “panterine” sono salite sul podio nazionale grazie alla frusinate Eleonora La Bella, classe 2006 al suo primo anno in categoria e in gara anche con ragazze di un anno più grandi. La ciclista di Anagni ha conquistato l’argento tricolore, bissando quello di una decina di giorni prima a Sarche (Trento) nella prova a cronometro.

La vittoria è andata alla cremonese Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service) che si è imposta in un arrivo a tre nel finale precedendo la stessa La Bella e la piemontese Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team). La pluricampionessa lombarda era ovviamente la favorita numero uno e le “panterine” hanno ben interpretato la gara, provando a sferrare attacchi a ripetizione per provare a mettere in difficoltà la Venturelli. La stessa Eleonora ci ha provato a più riprese nell’ultimo dei cinque giri in programma, anche a pochissimi chilometri dal traguardo tricolore, ma non è bastato per l’impresa.

Resta, comunque, uno splendido argento, non solo per il valore assoluto in sé, ma anche perché Eleonora è risultata la migliore della sua leva, segnale del suo talento. Inoltre, non ci può essere alcun rammarico, perché la “panterina” laziale ha veramente dato tutto facendo ciò che andava fatto. Il tutto in una gara estremamente selettiva fin dalle prime battute e che di fatto si è trasformata ben presto in una corsa a eliminazione a suon di salite.

Campionato italiano Donne Junior Pieve del Grappa

1° Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service) 92 chilometri 170 metri in 2 ore 51 minuti 52 secondi, media 32,177 chilometri orari

2° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team)

4° Alice Bulegato (Breganze Millenium) a 9 secondi

5° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme) a 13 secondi,

6° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) a 18 secondi

7° Greta Pighi (Isolmant Premac Vittoria) a 22 secondi,

8° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Martina Testa (Canturino 1902) a 27 secondi

10° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria).