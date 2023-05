Ciclismo – Eleonora La Bella e Asia Sgaravato (VO2 Team Pink) protagoniste tra Francia e Alto Adige

Domenica da protagonista per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, in evidenza in entrambi i fronti di gara con la formazione Donne Juniores.

In Francia, nella seconda e ultima tappa del Tour du Gévaudan Occitanie Femmes (prova di Coppa delle Nazioni UCI di categoria), la “panterina” laziale Eleonora La Bella (ieri decima dopo la prima tappa) migliora di un gradino la propria posizione nella classifica finale, chiudendo nona dopo la frazione Mende-Mende. Sul gradino più alto del podio, l’azzurra cremonese Federica Venturelli. Contemporaneamente, nella corsa Donne Open a Bolzano la compagna di squadra veronese Asia Sgavarato ha centrato il quarto posto nella classifica Donne Juniores.

Classifica generale Tour Du Gévaudan Occitanie Femmes (Donne Juniores)

1° Federica Venturelli (Italia) 4 ore 8 minuti 8 secondi

2° Julie Bego (Comite Auvergne – Rhone – Alpes)

3° Xaydee Van Sinaey (Gran Bretagna) a 10 secondi

4° Isabella Holmgren (Doltcini – Watersley R+D Cycling) a 24 secondi

5° Cat Ferguson (Gran Bretagna) a 33 secondi

6° Ema Comte (Comite Auvergne – Rhone – Alpes) a 43 secondi

7° Lèane Tabu (Pole France Bourges) a 47 secondi

8° Ella Heremans (AG Insurance – NXTG U19 Team) a 1 minuto 17 secondi

9° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 24 secondi

10° Cèlia Gery (Comite Auvergne – Rhone – Alpes) a 1 minuto 31 secondi

Classifica Donne Open Bolzano

1° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo) 80 chilometri in 1 ora 55 minuti 46 secondi, media 41,463

2° Valentina Basilico (Bepink)

3° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

4° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan) a 1 secondo

5° Michela De Grandis (Canturino)

6° Serena Semoli (Aromitalia Basso Vaiano)

7° Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo)

8° Elisa Tottolo (Conscio Pedale Del Sile)

9° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team) a 2 secondi

10° Lucia Brillante Romeo (Valcar Travel & Service).

Classifica Donne Juniores Bolzano

1° Elisa Tottolo (Conscio Pedale Del Sile) 80 chilometri in 1 ora 55 minuti 47 secondi, media 41,457

2° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

3° Lucia Brillante Romeo (Valcar Travel & Service)

4° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Ilaria Prevedello (Acca Due O Manhattan)

6° Virginia Iaccarino (Isolmant Premac Vittoria)

7° Francesca Cerofolini (Ciclismo Insieme)

8° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria)

9° Camilla Lazzari (Team Wilier Chiara Pierobon)

10° Valentina Del Fiol (Conscio Pedale Del Sile).

Classifica Donne Elite Bolzano

1° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo) 80 chilometri in 1 ora 55 minuti 46 secondi, media 41,463

2° Valentina Basilico (Bepink)

3° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

4° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan)

5° Michela De Grandis (Canturino)

6° Serena Semoli (Aromitalia Basso Vaiano)

7° Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo)

8° Carlotta Borello (Isolmant Premac Vittoria)

9° Giorgia Serena (Born To Win – Zhiraf)

10° Giulia Valotto (Acca Due O Manhattan).