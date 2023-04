Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio a Maser

Inizia con un podio il week end di gare della Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi a Maser (Treviso) nella corsa per Donne Juniores. Nella gara vinta da Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service), le “panterine” hanno graffiato con la laziale Eleonora La Bella, terza e brava a mettersi in evidenza nelle concitate e spettacolari fasi finali della corsa. Domani apppuntamento sempre in Veneto, questa volta a Sant’Urbano (Padova) con la gara Donne Open.

Classifica Donne Juniores Maser

1° Federica Venturelli (Valcar Travel & Service) 73,900 chilometri in 1 ora 55 minuti 23 secondi, media 38,428 chilometri orari

2° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) a 1 minuto 19 secondi

3° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

5° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan)

6° Marta Pavesi (Valcar Travel & Service) a 1 minuto 29 secondi

7° Elisa Roccato (Racconigi Cycling Team)

8° Ilaria Prevedello (Acca Due O Manhattan)

9° Lucia Brillante Romeo (Valcar Travel & Service)

10° Sara Luccon (Conscio Pedale Del Sile).