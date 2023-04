Serie B – La Bakery Piacenza regola San Miniato, ma per il quarto posto non c’è più spazio

Vittoria amara per la Bakery Piacenza, che batte San Miniato con un comodo 68-54 ma abbandona per sempre la corsa al quarto posto, affare privato tra Jesi e Ozzano (che si affronteranno nell’ultima giornata). I biancorossi di coach Del Re, dopo un primo tempo sotto ritmo, alzano la voce nella ripresa e chiudono la pratica con un parziale di 36-20, che di fatto regala la 16a vittoria in campionato. Top scorer per i padroni di casa è Gabriele Berra, autore di 14 punti, mentre capitan Alessandro Cecchetti combina per 10 punti e 7 rimbalzi.

La corsa al quarto posto: dopo la penultima giornata Jesi guida con 34 punti, Ozzano insegue a 32 e la Bakery è sesta con gli stessi punti dei bolognesi. Nonostante ci sia ancora la possibilità di un arrivo a pari punti, le possibilità dei biancorossi sono nulle. Perché? Se Jesi dovesse vincere l’ultima giornata sarebbe matematicamente quarta, mentre se dovesse vincere Ozzano avrebbe il vantaggio degli scontri diretti nella classifica avulsa.

Quintetti in campo

BAKERY: Angelucci, Berra, Passoni, Coltro, Basso. All. Del Re

SAN MINIATO: Quartuccio, Cipriani. Guglielmi, Tozzi, Ohenhen. All. Marchini

La cronaca di Bakery Piacenza-Le Patrie San Miniato

Passoni ruba e scappa in contropiede: 2-0 Bakery. San Miniato reagisce subito e prende il vantaggio sul 7-4 con i canestri di Quartuccio e Ohenhen. Il tap-in di Coltro riporta in vantaggio Piacenza, quando siamo al giro di boa del primo periodo. Bomba di Berra, Bakery sul +4. San Miniato torna a -2, ma un’altra tripla di Berra vale il +5 sul 16-11. Due canestri di Spatti e il solito gancione di Cecchetti mandano in archivio il primo periodo: 18-15.

Valanga di errori nel primo minuto del secondo parziale, poi Quartuccio e Spatti portano avanti Le Patrie: 18-21. Piacenza esce forte dal timeout e uno scatenato Berra (9pts) pareggia il match. Primi punti per Korsunov: 24-24 al quindicesimo di gioco. Spatti (11) è un rebus irrisolvibile per i biancorossi, ma fortunatamente c’è Angelucci: 26-28. Coach Marchini pesca Guglielmi dalla panchina, e il numero 9 ripaga con due triple consecutive: 32-34 a metà partita.

Secondo tempo

Cecchetti e Angelucci a bersaglio: 38-34 per i biancorossi. San Miniato non segna più, Piacenza vola a +8 con la bomba di Passoni. A tre minuti dal termine del terzo periodo il massimo vantaggio viene riscritto ancora: 47-34. Cecchetti buca la doppia cifra su assist di Passoni: 49-34. Il parziale va in archivio con la Bakery avanti di 16 punti.

San Miniato inizia forte e assesta un colpo da 5-0. Del Re chiama time-out per motivare i suoi: ne esce un contro parziale da 4-0. Berra raggiunge la doppia cifra per il nuovo +15 a tabellone. Il finale scorre via molto tranquillo, c’è poco da annotare: Piacenza gestisce, San Miniato molla. Il finale al PalaBakery recita: 68-54.