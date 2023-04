Ciclismo – Week end in Veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink: domenica in sella a Maser, lunedì a Sant’Urbano

Week end in sella in Veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione giovanile “rosa” piacentina reduce dal podio di domenica scorsa a Bianconese (Parma) con Vittoria Grassi al terzo posto.

Domenica la squadra guidata dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati sarà di scena a Maser (Treviso) nella Giornata Rosa-Gran Premio Primavera, corsa per Donne Junior con partenza alle 14,30 e con 73,9 chilometri da percorrere. Lunedì 1 maggio, invece, le “panterine” saranno al via del terzo Trofeo Rosa Green Bike, corsa Donne Open in programma a Sant’Urbano (Padova). Anche in questo caso, start alle 14,30, mentre l’arrivo sarà posto dopo 99 chilometri.

Le line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink (Donne Juniores) per le gare di Maser e Sant’Urbano

– Marisol Dalla Pietà

– Emma Del Bono

– Linda Ferrari

– Vittoria Grassi

– Eleonora La Bella

– Camilla Locatelli

– Asia Sgaravato

– Francesca Sorgi

– Giorgia Tagliavini

– Letizia Tasciotti

– Valentina Zanzi.