Ciclismo – Giorgia Pellizotti si aggiudica il quarto “Trofeo Città di Gossolengo”

E’ la figlia d’arte Giorgia Pellizotti la “regina” del quarto trofeo “Città di Gossolengo-36esimo Trofeo Alberto Biondi alla memoria-quarto Memorial Rino Andrina”, corsa per Donne Juniores andata in scena stamattina a Gossolengo con l’organizzazione della Bft Burzoni VO2 Team Pink.

La veneta classe 2008 – al primo anno in categoria – ha messo in fila tutti, confermando il dna di stoffa, visto che il papà Franco è stato un affermato professionista. Sul traguardo paesano di via Matteotti, dopo 74 chilometri di corsa, la Pellizzotti ha preceduto altre tre atlete che hanno composto il quartetto che si è giocato la vittoria. Seconda piazza per la russa Polina Danshina (Pc Baix Ebre Tortosa), mentre il podio è stato completato dall’abruzzese Elena De Laurentiis (Team Di Federico). Ai piedi, la bergamasca Silvia Milesi (BePink), la più combattiva avendo provato in precedenza l’allungo solitario nelle fasi finali della corsa con la salita di Rezzanello, spartiacque di un copione che ha visto in precedenza il gruppo sempre compatto.

Due top10 per le “panterine”

Per il sodalizio di casa, doppia top ten per le “panterine” dirette da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti: quinto posto per la padovana Linda Sanarini, mentre nona è giunta Agata Campana, trentina classe 2008 fin qui vincitrice due volte in stagione. La top ten è stata di indiscussa qualità, contando anche il sesto posto di Erja Giulia BIanchi (Team Biesse Carrera Zambelli), una delle migliori Juniores italiane, e l’ottava piazza della campionessa italiana 2024 Giada Silo, limitata dai crampi.

La gara di Gossolengo chiudeva la Challenge “Due giorni del Ducato”, aperta a metà mese dalla prova parmense di Bianconese, assegnando questa volta in definitiva quattro maglie.

La Bft Burzoni VO2 Team Pink è riuscita nell’impresa di difendere due casacche già finite sulle spalle delle panterine nel primo atto. La veronese Matilde Rossignoli è la regina dei Traguardi volanti, mentre Agata Campana porta a casa la casacca bianca di miglior giovane (2008). Leader a Bianconese e leader finale del circuito, la russa Polina Danshina, che grazie alla vittoria in terra parmense e al secondo posto nella gara piacentina ha blindato la vittoria finale. Completa il poker, Silvia Milesi, prima nella classifica finale dei Gran Premi della Montagna.

Tanta nazionale

Oltre a ct della strada femminile Marco Velo (che ha applaudito le atlete e gli organizzatori), a Gossolengo hanno fatto tappa anche i tecnici azzurri Ivan Quaranta e Silvia Epis. Prima del via, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del Santo Padre, con il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri che ha ricordato anche la giovane ciclista Sara Piffer (in passato sul podio a Gossolengo) tragicamente scomparsa in un incidente stradale nel suo Trentino mentre era in sella per allenarsi.

Centosedici le ragazze in rappresentanza di ventidue squadre ad animare un’edizione ben riuscita. Alla giornata, presenti anche il presidente regionale Federciclismo Pierluigi De Vitis (accompagnato dalla consigliera regionale Milena Cavani), il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e il vicesindaco Pericle Mazzari, coinvolti nelle premiazioni insieme al presidente della società organizzatrice Gian Luca Andrina.

Classifica Donne Juniores Gossolengo

1° Giorgia Pellizotti (Trinx Factory Team) 74 chilometri in 1 ora 55 minuti e 47 secondi, media 38,347

2° Polina Danshina (Pc Baix Ebre Tortosa)

3° Elena De Laurentiis (Team Di Federico)

4° Silvia Milesi (Bepink)

5° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto e 15 secondi

6° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

7° Linda Ferrari (Bepink)

8° Giada Silo (Breganze Millenium)

9° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto e 41 secondi

10° Sofia Guichardaz (Libertas Ceresetto).