Immigrazione e femminicidi, Soresi: “Il Pd parla senza aver presenziato all’incontro, ecco i veri dati”

“Spiace che il Partito Democratico, le Donne Democratiche ed i Giovani Democratici si siano affrettati nel commentare un evento al quale nemmeno hanno partecipato. Spiace ancor di più che proprio le Donne Democratiche abbiano disertato l’incontro, considerando che il tema centrale era quello della violenza contro le donne”. Così inizia la nota di Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

LA NOTA DI SARA SORESI

Spiace altresì leggere alcune affermazioni, poiché denotano non solo l’assenza di queste persone all’evento ma anche la mancata lettura del libro presentato. E allora, da chi si professa “democratico”, tanto da utilizzare il termine nella propria denominazione, personalmente mi aspetterei – quanto meno dal punto di vista istituzionale – certamente la volontà di esprimere la propria opinione ma che, quanto meno, questa fosse preceduta dalla conoscenza dei fatti, che – all’evidenza – non sussiste.

Se avessero partecipato, infatti, ben saprebbero che è stato ribadito più volte il fatto che anche gli italiani si rendono responsabili di reati, compresi i femminicidi.

I dati ISTAT durante il convegno

Così come saprebbero che anche durante l’incontro sono stati snocciolati i dati ISTAT.

Dati che, effettivamente, ci dicono che per quanto riguarda i reati sessuali, il 57,8% è stato commesso da italiani (o nuovi cittadini italiani) mentre il restante 42,2% da stranieri. Tuttavia – ed è questo il dato che volutamente i Dem si rifiutano di prendere in considerazione – se è vero che numericamente gli italiani risultano autori della maggior parte dei reati, è altrettanto vero che la popolazione straniera residente in Italia rappresenta solo circa il 9%. Se si rapportano i reati commessi alla percentuale della popolazione, emerge con chiarezza una maggiore incidenza criminosa tra la popolazione straniera, in particolare per i reati di natura sessuale.

E questa considerazione è maggiormente valevole proprio in riferimento alla nostra città, dove la popolazione straniera è nettamente superiore rispetto alla media, poiché sfiora il 20%.

I dati della popolazione carceraria

Se i Dem fossero stati presenti all’incontro, allora, saprebbero anche che è stata mia premura indicare anche i dati della popolazione carceraria piacentina, dove la maggioranza dei detenuti è composta da stranieri: per la precisione, il 68% sono stranieri. I sex offender, cioè i criminali sessuali sono 81, di cui 49 stranieri e 32 italiani (o nuovi cittadini italiani), quindi il 60,5% dei detenuti per sex offender sono stranieri.

Infine, se i Dem avessero presenziato all’evento, forse avrebbero evitato l’ormai classico riferimento alla c.d. “cultura patriarcale”, in quanto controproducente. Si è ben parlato, infatti, del tema culturale, sottolineando come proprio alcune culture di provenienza di immigrati – penso, ad esempio, a molte culture nordafricane – presentano visioni della donna radicalmente diverse da quelle occidentali, visioni che la relegano a un ruolo di inferiorità, la costringono al velo, al passo dietro l’uomo, e spesso la considerano come proprietà. Importare senza filtri queste concezioni significa anche importare una mentalità che vede nella donna un bersaglio più debole.

Ad oggi, è evidente che esista un problema di immigrazione incontrollata e di aumento di determinati reati ed il primo passo per risolvere un problema, è riconoscerlo.

I Dem, purtroppo, ancora una volta, dimostrano di non volerlo fare.

Dall’altro lato, invece – e per fortuna – c’è il Presidente del Consiglio Meloni che, in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne del 2024, ha avuto il coraggio di dire la verità, ossia che, nella commissione di reati afferenti alla sfera sessuale, vi è una maggiore incidenza di persone immigrate, soprattutto illegalmente.