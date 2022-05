Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, doppio podio in pista a Dalmine

Doppio podio per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink nel mercoledì in pista a Dalmine (Bergamo) per il trofeo Panza Ossitaglio. Nel Keirin Allieve, terzo posto per la “panterina” ligure Irma Siri, con la compagna di squadra reggiana Linda Ferrari sesta. Nella Velocità Donne Esordienti, secondo posto per la reggiana Giulia Casubolo, mentre la pavese Paola Zucca ha chiuso quarta.

Keirin Allieve

1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin)

2° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

3° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2)

4° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto)

5° Emma Viscardi (Valcar-Travel & Service)

6° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2)

Velocità Donne Esordienti

1° Anna Bonassi (Mazzano)

2° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

3° Alessia Milesi (Ossanesga)

4° Paola Zucca (Ciclismo giovanile VO2)

5° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

6° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno).