Ciclismo, il VO2 Team Pink con cinque “panterine” a Boario per difendere il tricolore

Domenica la formazione piacentina sarà di scena nel campionato italiano Donne Juniores su strada dove la campionessa uscente è Francesca Barale

Missione tricolore per il VO2 Team Pink, che domenica sarà di scena a Boario (Brescia) nel campionato italiano Donne Juniores su strada. Nell’occasione, il sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina cercherà di difendere l’ambita maglia, che in questo 2021 è rimasta sulle spalle dell’ossolana Francesca Barale, “regina” d’Italia di categoria dopo l’impresa dello scorso ottobre sul traguardo di Sarcedo (Vicenza). La Barale sarà una delle cinque “panterine” al via: accanto a lei, la torinese Martina Sanfilippo, la bresciana Silvia Bortolotti, la pavese Chiara Sacchi e la forlivese Carlotta Cipressi. Il programma della corsa tricolore di domenica vedrà il via alle 10, con 80 chilometri e 100 metri da percorrere prima di arrivare sul traguardo di Corso Italia.

Le gare di domani

In attesa della sfida tricolore, per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink sarà un sabato di gare, con i riflettori puntati sulla località toscana di Comeana di Carmignano (Prato). Nella gara per Donne Open (partenza alle 9,30 con 87 chilometri da percorrere) in gara la trentina Elisa Tonelli e la milanese Aurora Mantovani.

Il programma proseguirà alle 14, quando le Esordienti percorreranno 34 chilometri e 100 metri (al via Giorgia Casubolo, Asia Baistrocchi, Sarah Sandei, Michela Zucca, Paola Zucca), mentre alle 15,20 toccherà alle Allieve (53,4 chilometri): in sella Irma Siri, Arianna Giordani, Giorgia Tagliavini, Linda Ferrari, Emma Del Bono, Sara Guidetti, Marta Festa e Vittoria Grassi.