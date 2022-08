Ciclismo – Il VO2 Team Pink festeggia a Valvasone: Vittoria Grassi terza nelle Donne Open e “regina” tra le Juniores

E’ grande festa per il VO2 Team Pink, protagonista nella corsa per Donne Open a Valvasone. In terra friulana, il sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina ha recitato un ruolo di primissimo piano coronando la bella prova di squadra offerta dalle proprie sei atlete Junior in sella. Tre di loro, infatti, sono riuscite a centrare la top ten assoluta, che contemplava anche le più esperte Donne Elite.

Partendo dall’alto, la Junior torinese Vittoria Grassi ha firmato il colpo grosso, salendo sul gradino più basso del podio assoluto e vincendo la classifica riservata alle Donne Junior. Di rilievo anche le prestazioni di Chiara Sacchi e Camilla Locatelli: la pavese è quinta assoluta e terza delle Junior, mentre la bergamasca ha chiuso settima al traguardo e quarta nelle Junior.

La vittoria assoluta, invece, è andata alla lombarda Valentina Basilico (BePink), che si è imposta in volata precedendo in primis Emanuela Zanetti, portacolori dell’Isolmant Premac Vittoria.

Ordine d’arrivo Donne Open Valvasone

1° Valentina Basilico (BePink) 85 chilometri in 2 ore 2 minuti 18 secondi, media 41,701 chilometri orari

2° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria)

3° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

4° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service)

5° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink)

6° Carmela Cipriani (Gb Team-Pool Cantù)

7° Camilla Locatelli (VO2 Team Pink)

8° Elisa Tottolo (Conscio Pedale del Sile)

9° Gaia Benzi (Acca Due O Women’s Team)

10° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service).

Classifica Donne Elite

1° Valentina Basilico (BePink)

2° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria)

3° Carmela Cipriani (Gb Team Pool Cantù)

4° Gaia Benzi (Acca Due O Women’s Team)

5° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin)

6° Beatrice Caudera (Team Gauss Fiorin)

7° Emma Redaelli (Valcar-Travel & Service)

8° Alessia Missaggia (Team Mendelspeck)

9° Giulia Luciani (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

10° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo)

Classifica Donne Juniores

1° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

2° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service)

3° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink)

4° Camilla Locatelli (VO2 Team Pink)

5° Elisa Tottolo (Conscio Pedale del Sile)

6° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

7° Giorgia Serena (Team Lady Zuliani)

8° Greta Cettolin (Conscio Pedale del Sile)

9° Sara Luccon (Conscio Pedale del Sile)

10° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile).