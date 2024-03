Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink tenta il bis a Nonantola

Seconda uscita stagionale per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che dopo l’esordio vittorioso di domenica scorsa a Volta Mantovana è pronta per l’avventura in sella domenica a Nonantola (Modena). Alle 12 scatterà la corsa per Donne Juniores di 76 chilometri, dove la formazione piacentina – già in festa con Linda Sanarini al debutto – proverà a centrare altri risultati di rilievo.

Il team guidato dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati sarà al via con la stessa line-up di domenica scorsa, composta da nove atlete.

Osserva Affaticati

“La corsa è un circuito piatto di 9 chilometri e mezzo da ripetere 8 volte; l’ultimo chilometro è un rettilineo adatto alle velociste. Il nostro obiettivo è ripetere la bella gara di domenica scorsa (dove erano arrivati anche altri tre piazzamenti in top ten, ndc) anche perché abbiamo diverse soluzioni sia per un arrivo in volata sia per un’eventuale fuga”.

La line-up VO2 Team Pink a Nonantola:

– Anita Baima (2006)

– Marisol Dalla Pietà (2006)

– Linda Ferrari (2006)

– Eleonora La Bella (2006)

– Linda Sanarini (2007)

– Asia Sgaravato (2006)

– Maddalena Simeoni (2007)

– Francesca Sorgi (2006)

– Giorgia Tagliavini (2006).