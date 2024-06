Ciclismo – Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) completa l’opera: è la “regina” della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

Missione compiuta e settimana da sogno coronata. Sono giorni indimenticabili per Linda Sanarini, atleta padovana della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink che oggi è stata eletta “regina” della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti Donne Juniores in Trentino.

In testa da venerdì grazie al successo nella tipo-pista di Creto, ieri la classe 2007 di Saccolongo (al primo anno in categoria) aveva difeso la leadership grazie al secondo posto nella cronometro Idroland a Baitoni. Infine, oggi a Preore la tredicesima posizione che ha blindato la vittoria finale (e la maglia di miglior giovane), che arriva a quattro giorni di distanza dal prestigioso titolo tricolore a cronometro conquistato a Grosseto. Lo scettro trentino è anche il miglior regalo di compleanno per il presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink Gian Luca Andrina.

Nella prova conclusiva della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti, corsa in un clima da profondo Nord con temperature basse e copiosa pioggia incessante, le “panterine” hanno brillato anche con Eleonora La Bella: la ciclista di Anagni ha conquistato il quinto posto, mettendosi in evidenza nello sprint per la piazza d’onore mentre il successo in solitaria è andato a Giada Silo (Breganze Millenium). Nella classifica finale della Tre Giorni, infine, ottava posizione per Anita Baima.

Ordine d’arrivo Preore Tre Giorni Giudicarie Dolomiti Donne Juniores

1° Giada Silo (Breganze Millenium) 79,500 chilometri in 2 ore e 7 minuti, media 37,559 chilometri orari

2° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile)

3° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera)

4° Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team)

5° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Elena De Laurentiis (Team di Federico)

7° Misia Belotti (Canturino 1902)

8° Alice Bulegato (Breganze Millenium)

9° Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia)

10° Ramona Grießer (Austria, Rc – Raika Bkd Asv Inzing).

Classifica Generale Tre Giorni Giudicarie Dolomiti Donne Juniores

1° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 88 punti

2° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) 70 punti

3° Elena De Laurentiis (Team di Federico) 55 punti

4° Irma Siri (Conscio Pedale Del Sile) 55 punti

5° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) 54 punti

6° Giada Silo (Breganze Millenium) 50 punti

7° Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team) 29 punti

8° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 28 punti

9° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile) 27 punti

10° Misia Belotti (Canturino 1902) 24 punti.