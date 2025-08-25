Ciclismo – Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora il bronzo iridato ad Apeldoorn. Tris di piazzamenti a Noventa di Piave

Finisce con una medaglia sfiorata l’avventura iridata della Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista ad Apeldoorn (Olanda) che si sono conclusi oggi (domenica) dopo cinque intensi e spettacolari giorni di gare.

Nel primo pomeriggio, la società piacentina faceva il tifo per la “panterina” padovana Linda Sanarini (classe 2007), che insieme alla coetanea friulana Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Friuli) formava la coppia azzurra nell’Americana.

Quarto posto amaro

Le due “frecce” del Nord Est hanno concluso la prova al quarto posto, sperando fino agli ultimi due sprint nella medaglia di bronzo. Mattatrice della gara, la Gran Bretagna, oro (42 punti) con Erin Boothman e Phoebe Taylor, ma la prova di forza nell’ultima volata a punteggio doppio (nonostante il successo già in cassaforte) ha lasciato le briciole alle inseguitrici. Solido argento per la Danimarca (Mathilde Cramer e Ida Fialla, 22 punti), mentre il bronzo è andato all’Australia (Anna Dubier e Amelie Sanders) con 16 punti, 8 in più di Pegolo e Sanarini.

Una prova in leggero crescendo non è bastata alle azzurre, quattro volte quarte e seconde nel penultimo sprint dove le “Aussie” l’hanno spuntata in rimonta, ipotecando di fatto la medaglia. Un altro fattore che può aver scavato il gap è la non assegnazione dell’unica volata vinta dall’Italia (e i conseguenti cinque punti) per un passaggio non consentito sulla fascia azzurra.

Tirando le somme, il sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina può festeggiare un ottimo bottino delle proprie azzurre. In Olanda con i colori dell’Italia è arrivata la maglia iridata di Agata Campana nel Team Sprint (con Matilde Cenci e Siria Trevisan), oltre all’argento dell’Inseguimento a squadre con quattro “panterine” (tutte schierate in finale per un quartetto di fatto societario) su cinque sul podio grazie a Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Alessia Orsi ed Elisa Bianchi. La Bft Burzoni VO2 Team Pink schierava cinque delle dodici Juniores azzurre, tutte andate a medaglia. Un dato che testimonia il valore delle giovani promesse “coltivate” dal sodalizio piacentino, valorizzate dallo staff tecnico azzurro e competitive anche ai massimi livelli internazionali. L’Italia festeggia anche la vittoria nel medagliere finale con 13 allori.

Su strada

Parallelamente, con il resto della formazione la Bft Burzoni VO2 Team Pink si è messa in evidenza su strada a Noventa di Piave, dove nella Giornata Rosa in memoria di Chiara Pierobon le “panterine” hanno centrato un tris di piazzamenti nella corsa Donne Open (Elite e Juniores insieme). Nella graduatoria Donne Juniores, quarta Camilla Bezzone, quinta Giulia Costa Staricco e nona Martina Orsi.

Ordine d’arrivo Donne Open Noventa di Piave

1° Virginia Bortoli (Top Girls – Fassa Bortolo) 117,900 chilometri in 2 ore 45 minuti e 25 secondi, media 42,765

2° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo) a 39 secondi

3° Valentina Zanzi (Aromitalia 3T Vaiano)

4° Monica Castagna (Top Girls – Fassa Bortolo)

5° Giorgia Serena (Born To Win Btc City Zhiraf)

6° Yelizaveta Sklyarova (Born To Win Btc City Zhiraf)

7° Asia Zontone (Isolmant-Premac-Vittoria)

8° Giulia Vallotto (Team Mendelspeck E – Work)

9° Vikitoria Melnichuk (Pro Cycling Team)

10° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli) a 1 minuto e 47 secondi.

Classifica Donne Juniores Noventa di Piave

1° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli) 117,900 chilometri in 2 ore 47 minuti e 12 secondi, media 42,309

2° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

3° Desiree Bani (Petrucci Gauss Cycling Team)

4° Camilla Bezzone (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Alice Testone (Team Di Federico)

7° Camilla Murro (Libertas Ceresetto)

8° Carlotta Petris (Libertas Ceresetto)

9° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

10° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale Del Sile).

