Piacenza, 1-1 nel test con la Real Calepina. Franzini: “È arrivato il momento di velocizzare”

L’ultima amichevole precampionato termina in pareggio per il Piacenza calcio. I biancorossi di mister Franzini vengono fermati sull’1-1 dalla Real Calepina, che passa addirittura in vantaggio con Semprini. Il gol di Martinelli a fine primo tempo sigilla il risultato finale. Da domenica 31 agosto si inizia a fare sul serio: si gioca il primo turno di Coppa Italia Serie D in trasferta sul campo del Lentigione, calcio d’inizio alle 15:00. Gara secca: chi vince avanza, chi perde torna a casa.

Piacenza-Real Calepina 1-1

Piacenza: Kolgecaj (2008); Lucino (2007), Sbardella, Martinelli, Bertin (2007); Putzolu, Taugourdeau, Poledri; Mustacchio, Trombetta M., D’Agostino. A disposizione e poi entrati: Ribero (2006), Akamin (2008), Bergamaschi (2007), Campagna, Ciuffo (2005), Garnero (2005), Giardino (2007), Pino, Pizzi (2008), Silva, Sollini (2005), Trombetta N. (2007), Zaffalon (2007).

Real Calepina: Moretta, Semprini, Brogni, Scalmana, Brero, Alvarez, Freri, Bertoni, Oboe, Zappa, Cortesi. A disposizione e poi entrati: Miracoli, Orlandi, Lorenzi, Farrauto, Forlani, Sementa, Lugnan, Duda, Vigani, Teresi, Ronzoni. All.: Bertoli.

Reti: 10’ pt Semprini, 45’ pt Martinelli

Oggi pomeriggio non siamo partiti benissimo e, soprattutto nei primi 10’, i nostri avversari ci hanno creato diversi grattacapi. Per il resto abbiamo disputato una buona prova nella quale abbiamo raccolto meno rispetto a quanto avremmo meritato per la mole di occasioni create. La preparazione? Ora è il momento di velocizzare per arrivare preparati all’esordio del Garilli contro il Desenzano”.

Le dichiarazioni di Jacopo Silva

“Quella di oggi è stata una gara equilibrata che abbiamo interpretato bene, peccato solo per le occasioni sprecate. Il mio ritorno in campo dopo l’infortunio della scorsa stagione? Sono davvero contento di essermi lasciato alle spalle un periodo non facile”

