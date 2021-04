Ciclismo, per il Cadeo Carpaneto 25 aprile in sella tra Roma e Trentino

Juniores al via del Gran Premio Liberazione Merida nella capitale, mentre le Esordienti e le Allieve attaccheranno il numero a Dro

Trentino e la capitale nell’agenda domenicale del Cadeo Carpaneto, formazione piacentina protagonista nel panorama ciclistico giovanile nazionale.

Il 25 aprile in sella vedrà la formazione Juniores maschile targata Maserati Cadeo Carpaneto gareggiare a Roma nel Gran Premio Liberazione Merida. Il via alle 13,30 dal viale delle Terme di Caracalla (sede anche dell’arrivo), con 90 chilometri da percorrere su un circuito di 15 chilometri. Al via la formazione al completo composta da Marco Maserati, Nicolas Abati, Giacomo Bottani, Matteo Pinzello e Manuel Dalla Pietà.

Il settore femminile, invece, sarà protagonista a Dro, in provincia di Trento: alle 15 il via per le Donne Esordienti (24 chilometri e 250 metri), mentre un’ora più tardi prenderà il via la corsa delle Allieve, con il traguardo posto dopo 42 chilometri 850 metri. A rappresentare in gruppo il Cadeo Carpaneto ci penseranno le Esordienti Asia Zanardini (sesta domenica scorsa a Riccione), Giulia Binda, Desirée Bani, Maya Tagliente e Klea Kolasi e le Allieve Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca, Greta Levardi e Beatrice Busi.