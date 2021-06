Ciclismo, per il Cadeo Carpaneto una domenica tra Toscana e Lombardia

Donne Esordienti e Donne Allieve di scena a Lajatico, Juniores a Cuggiono

Nuovo appuntamento toscano per il Cadeo Carpaneto, reduce dal buon 2 giugno a Segromigno (settima Desirée Bani e decima Asia Zanardini nelle Donne Esordienti secondo anno). Domani (domenica) a Lajatico, in provincia di Pisa, le ragazze guidate dai ds Bruno Bani e Luca Dalla Pietà saranno di scena nelle corse giovanili femminili: alle 14 il via per le Esordienti (25 chilometri e 900 metri) mentre alle 15,30 prenderà il via la corsa per le Allieve, con 55 chilometri 100 metri da affrontare. In quest’ultima categoria attaccheranno il numero Asia Zanelli, Martina Naturani, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca e Beatrice Busi, mentre nelle Esordienti ci saranno Asia Zanardini, Giulia Binda, Desiréee Bani, Maya Tagliente, Ylenia Benati, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi.

Dal canto suo, la formazione Juniores targata Maserati Cadeo Carpaneto gareggerà a Cuggiono (Milano): al via Marco Maserati, Nicolas Abati, Giacomo Bottani, Matteo Pinzello e Manuel Dalla Pietà.