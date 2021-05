Domenica a Lozzo Atestino (Padova) in gara tutte le formazioni nelle quattro corse che animeranno la manifestazione veneta su strada

Domenica a tutto gas per le “panterine” del VO2 Team Pink e del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, accomunate dalla trasferta padovana di Lozzo Atestino (Padova) per partecipare alle quattro corse su strada della kermesse “Euganissima Flandres” che abbraccerà tutta la giornata.

Si inizierà alle 9 con la corsa per Donne Juniores sulla distanza di 88 chilometri e 800 metri, frutto di 9 giri iniziali di 8900 metri più quello finale di 8 chilometri e 700 metri. Alle 11,45, invece, spazio alle Esordienti, con due giri iniziali e uno finale di 9 chilometri con il traguardo posto dopo 26 chilometri e 800 metri. La terza corsa partirà alle 13 e vedrà impegnate per 53 chilometri e 200 metri le Allieve, con 5 giri pianeggianti più la tornata finale. A chiudere il cerchio, la gara Donne Open per Under 23 ed Elite, con 104 chilometri e 800 metri da affrontare dopo la partenza prevista alle 15.

Per il VO2 Team Pink, in gara le Juniores Silvia Bortolotti, Martina Sanfilippo, Chiara Sacchi, la tricolore Francesca Barale e Carlotta Cipressi, oltre al trio Under 23 (classe 2002) composto da Alice Capasso, Elisa Tonelli e Cristina Tonetti, quest’ultima vincitrice domenica scorsa a Bianconese.

Dal canto suo, invece, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink schiererà le Allieve Sara Guidetti, Irma Siri, Marta Festa, Linda Ferrari, Arianna Giordani, Giorgia Tagliavini, Martina Campitiello ed Emma Del Bono e le Esordienti Michela Zucca, Paola Zucca, Asia Baistrocchi, Giulia Casubolo e Sarah Sandei.