Ciclismo – Sfida tricolore e gara Donne Open in Veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Week end in Veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina Donne Juniores attesa da un fine settimana anche a tinte tricolori.

Per le “panterine”, il programma si aprirà domani (sabato) con il Campionato italiano cronosquadre a Sospirolo (Belluno). All’ora di pranzo, la categoria Juniores salirà in sella cimentandosi sulla distanza di 29 chilometri e 300 metri. Nell’occasione, la formazione guidata dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati sarà composta da Linda Ferrari, Valentina Zanzi, Anita Baima e Vittoria Grassi.

“E’ un percorso molto esigente, composto da saliscendi e senza pianura; non è un tracciato da specialiste pure della lotta contro il tempo, ma sicuramente tosto e non comune rispetto alle edizioni precedenti della sfida tricolore. Arriviamo con un buon stato di forma anche se per vari impegni concomitanti non abbiamo potuto provare la gara. Il nostro obiettivo comunque è onorare al meglio il campionato italiano e centrare la miglior prestazione possibile”.