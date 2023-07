Rugby – Test match al Beltrametti: l’Italia di Ranieri ospita la Spagna

Il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Femminile Giovanni Raineri ha ufficializzato la formazione dell’Italia che sabato 22 luglio alle 19.30 affronterà la Spagna all Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza in un test-match che qualificherà la vincente alla seconda divisione d WXV, il nuovo format internazionale di World Rugby al via nel prossimo autunno.

Il test-match tra le Azzurre, ottave nel ranking internazionale, e le Furie Rosse attualmente tredicesime sarà trasmesso in diretta da Sky Sport da Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky.

Per il primo test-match della nuova stagione Raineri conferma nel XV iniziale il blocco di Azzurre che hanno preso parte al TikTok Women’s Six Nations, ritrova dal primo minuto la capitana Elisa Giordano e sceglie per la maglia numero dieci Emma Stevanin, al debutto da titolare con la maglia dell’Italia dopo essere stata eletta MVP della Finale dell’Eccellenza Femminile 2023 vinta dal suo Valsugana, conquistando il Trofeo “Rebecca Braglia”.

Il CT dell’Italia, Giovanni Raineri

“Iniziare la stagione contro la Spagna, in un test-match decisivo per definire il nostro posizionamento nel Women XV di ottobre, ci mette subito di fronte a una sfida molto impegnativa, contro un avversario che ha già avuto modo di testarsi nelle ultime due settimane affrontando il Giappone in altrettanti test-match”

“Le spagnole sono un’ottima squadra, ed hanno mostrato una crescita interessante tra una partita e l’altra con il Giappone. Come sempre arriveranno alla gara contro l’Italia con entusiasmo e voglia di dimostrare la loro piena legittimità nell’elite del rugby femminile internazionale. Per noi è la prima gara di stagione, dovremo essere concentrate sul nostro gioco ed eseguire il piano di gioco con costanza nell’arco degli ottanta minuti per portare a casa una partita che darà un indirizzo fondamentale per il resto della nostra stagione” ha aggiunto Raineri.

“La scelta di Emma (Stevanin) dal primo minuto arriva dopo una stagione molto positiva che la ragazza ha avuto con il Club nell’Eccellenza Femminile prima e con l’Italia 7s nel corso dell’estate: è in forma, motivata, e si è conquistata l’opportunità di giocare per la prima volta con la maglia numero dieci, siamo ansiosi di vederla in campo. Ritroviamo anche alcune veterane come Elisa, Silvia e Valeria che avranno un ruolo fondamentale nella gestione di questa gara” ha concluso Raineri.

Questa la formazione dell’Italia Femminile

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana R. Padova, 24 caps)

14Aura MUZZO (Iniziative Villorba, 36 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 79 caps)

12 Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 66 caps)

11 Alyssa D’INCA’ (Iniziative Villorba, 16 caps)

10 Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova, 6 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 78 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 63 caps) – capitano

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 42 caps)

6 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 31 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 39 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 45 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 91 caps)

2 Vittoria VECCHINI (Valsugana R. Padova, 18 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs, 25 caps)

A disposizione

16 Gaia MARIS (Valsugana R. Padova, 20 caps)

17 Alice CASSAGHI (CUS Milano, 2 caps)

18 Alessia PILANI (Rugby Colorno, esordiente)

19 Laura GURIOLI (Iniziative Villorba, 2 caps)

20 Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 3 caps)

21 Francesca GRANZOTTO (Unione R. Capitolina, 3 caps)

22 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 41 caps)

23 Beatrice CAPOMAGGI (Iniziative Villorba, 7 caps)

