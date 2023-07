Ciclismo – La Junior Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) cala il tris: sprint vincente a Breganze

Terzo successo stagionale per Eleonora La Bella, portacolori della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink che oggi ha trionfato a Breganze (Vicenza) nella corsa per Donne Juniores, dove la ciclista laziale è al primo anno in categoria. Reduce dai due argenti tricolori su strada e a cronometro tra Trentino e Veneto, la “panterina” di Anagni ha graffiato nuovamente, aggiornando il palmarès personale 2023 dopo i successi di Ceriale e Buttrio.

In terra vicentina, l’anagnina ha prevalso nello sprint a due su Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan), con il duo che è stato protagonista nel finale insieme a un’altra attaccante, Romina Costantini (Conscio Pedale del Sile), staccatasi nel finale.

Il podio con Eleonora La Bella (VO2 Team Pink)

Classifica Donne Juniores Breganze

1° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 85,600 chilometri in 2 ore 35 minuti 28 secondi, media 33,036 chilometri orari

2° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan)

3° Romina Costantini (Conscio Pedale Del Sile) a 25 secondi

4° Serena Brillante Romeo (Valcar Travel & Service) a 1 minuto 5 secondi

5° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon)

6° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme) a 1 minuto 30 secondi

7° Beatrice Temperoni (Canturino)

8° Yelizaveta Sklyarova (Kazakistan, Zhiraf Guerciotti Toscano) a 1 minuto 35 secondi

9° Alice Bulegato (Breganze Millenium) a 1 minuto 37 secondi

10° Martina Testa (Canturino 1902) a 2 minuti.

