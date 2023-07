Tennis – In Municipio il festeggiamento per Antonio Salvi, campione italiano FSSI

Questa mattina, in Municipio, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati, affiancati dalla delegata provinciale del Comitato Paralimpico Italiano Marta Consonni, hanno ricevuto il giovane atleta piacentino Antonio Salvi, non udente, per celebrare il titolo conquistato nel singolare e nel doppio maschile di tennis (in coppia con Thomas Del Bo) ai Campionati italiani FSSI svoltisi dal 23 al 25 giugno a Garda.

Accanto ad Antonio Salvi, oltre ai genitori, anche Gian Luca Gagliardi e Lucia Maran, vice presidente e consigliera della società ASD Sordi Citanò, con la quale Antonio ha disputato il torneo vincendo tutte le partite e ottenendo – oltre alle medaglie d’oro citate – un argento nel doppio misto con Giulia Bassini di Ferrara.

Una prestazione valsa, al talentuoso campione piacentino, la convocazione nelle file della Nazionale italiana di Tennis FSSI in vista di importanti impegni internazionali. Un traguardo che anche la sindaca Tarasconi e l’assessore Dadati hanno sottolineato con entusiasmo, rimarcando come il percorso agonistico e umano di Antonio – che oltre ad essere un tennista appassionato frequenta l’Accademia di Belle Arti – rappresenti un esempio prezioso e molto positivo. A nome dell’Amministrazione comunale, nell’occasione gli hanno consegnato una pergamena in segno di riconoscimento per i risultati conseguiti.

