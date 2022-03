Ciclismo – Si accende il motore del Cadeo Carpaneto: primo week end “a tutta”

Il settore femminile del Cadeo Carpaneto farà il proprio esordio stagionale a Vo’ Vecchio (Padova) in occasione dell’undicesimo Trofeo “Vini Terre Gaie”. Valido anche come quindicesima Medaglia d’Oro Sella e ventiduesimo Memorial Leonida Tagliaferro. Alle 14 prenderà il via la corsa per Donne Esordienti. Circuito ondulato di 7 chilometri e 800 metri da ripetere 4 volte per un totale di 29 chilometri e 600 metri.

Alle 15,30, invece, è prevista la partenza per le Allieve. Circuito di 7 chilometri e 400 metri per 51,8 chilometri totali. Nelle Esordienti correranno Maya Tagliente, Beatrice Naturani ed Emma Regalli (queste ultime due all’esordio in categoria), mentre nelle Allieve ci saranno Marisol Dalla Pietà, Alessia Sgrisleri, Martina Barbiero, Desirée Bani, Asia Zanardini, Vanessa Moreschi e Giulia Binda.

Dal canto suo, invece, la formazione Juniores maschile targata Maserati Cadeo Carpaneto è attesa dal secondo appuntamento stagionale dopo l’esordio di domenica scorsa a Cassanigo.

La squadra piacentina sarà di scena a Vignola (Modena) nel Gran Premio Fioritura, con il via alle 15,45 e 79 chilometri 650 metri da percorrere, frutto di un circuito di quasi 3chilometri da ripetere 27 volte.

La line-up sarà quella di domenica scorsa con Giacomo Bottani, Matteo Pinzello, Aurelio Arcorace, Giacomo Cannizzaro, Emanuele Conti, Cristian Capuccilli e Riccardo Lori.