Visita guidata “Benevenuti alla scuola… di Piacenza!”. Il 27 marzo immersione nella grande stagione del romanico raccontata da Scalpellini, Paratici e Sacerdoti

Domenica 27 marzo alle ore 16.00 tornano gli appuntamenti di «Piacenza da scoprire», organizzati dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio, Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour, che ci accompagneranno ogni quarta domenica del mese per tutta la durata delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, fino a conclusione del 2022.

Durante il cantiere per la costruzione del Duomo, si venne a formare una bottega di scultura ben definita, capace di operare sia in città che in diverse chiese della provincia. Guidati con ogni probabilità da teologi illuminati sulle verità di fede, è proprio in pieno centro e in diversi punti nodali (Cattedrale, S. Antonino, S. Ilario, frammenti ai musei civici di Palazzo Farnese), che questi artisti ci hanno lasciato un messaggio di speranza che merita di essere individuato e compreso.

Visita guidata “Benevenuti alla scuola… di Piacenza!”

La prenotazione è obbligatoria per il contingentamento dei partecipanti. Per prenotare scrivere una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com o chiamare il 331 4606435 dalle 10:00 alle 18:00. Sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto cioè con la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid) e indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Costo: biglietto speciale 3,00 €