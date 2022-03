Punti di vista: “Squadra a due facce e 100 volte Cesarini”. L’analisi di Amorini dopo Padova-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

In questa categoria fare 20 minuti di poca intensità, di poca corsa e di poca partecipazione alla partita, ovviamente ti mettono in difficoltà, a maggior ragione se giochi contro il Padova. Ma quando il sottoscritto (Amorini, ndr) temeva un epilogo simile a quello già visto con la JuveU23, il Piacenza ha tirato fuori l’intensità e ha macinato il suo gioco.

Il gol di Cesarini a metà secondo tempo è stato una naturale conseguenza (2-1 il punteggio in favore dei padroni di casa in quel momento), così come la pressione asfissiante che ha messo a disagio una corazzata come quella veneta. A quel punto mister Massimo Oddo ha pescato a piene mani dalla panchina, trovando il risolutivo ingresso di bomber Ceravolo.

Piacenza a due facce

Sabato contro l’Albinoleffe, in quella che sarà una vera e propria sfida playoff, i biancorossi dovranno farci vedere la loro faccia migliore. Nell’attesa del match, speriamo di recuperare qualche elemento importante.

