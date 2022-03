Ciclismo – Domenica esordio a Vo’ Euganeo per le frecce “rosa” del Cadeo Carpaneto

Sta per scadere il conto alla rovescia per l’esordio stagionale del settore femminile del Cadeo Carpaneto, con il sodalizio del presidente Mauro Veneziani nuovamente al via nel vivaio “rosa” oltre alla formazione Juniores maschile (targata Maserati Cadeo Carpaneto) che domenica scorsa ha fatto il proprio esordio in Romagna. Anche quest’anno, due le squadre femminili allestite.

Donne Esordienti (sei atlete, di cui quattro al primo anno in categoria) e le Donne Allieve (otto ragazze, equamente suddivise tra primo e secondo anno). La direzione tecnica è affidata a Debora Veneziani, con lo staff tecnico che contempla anche il preparatore Domingo Copelli, il collaboratore tecnico Marco Marzani e il meccanico Paolo Sgrisleri. Per entrambe le formazioni, l’esordio è previsto domenica a Vo’ Euganeo (Padova).

La rosa

Donne Esordienti: Maya Tagliente, Ylenia Benati (2008), Beatrice Naturani, Sofia Groppi, Emma Regalli, Amelia Fanni (2009)

Donne Allieve: Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Martina Barbiero, Camilla Tenca (2006), Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Vanessa Moreschi (2007).

Direttore sportivo: Debora Veneziani

Preparatore: Domingo Copelli

Collaboratore tecnico: Marco Marzani

Meccanico: Paolo Sgrisleri

Accompagnatori: Bruno Bani, Cesare Naturani, Sabrina Mazzon, Roberta Carini.