Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose ancora a sostegno dell’associazione “Miciobau”

Sport e solidarietà vanno a braccetto, quando si parla della 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola. La manifestazione internazionale di ciclismo su pista, una grande festa in programma al Velodromo “Attilio Pavesi” dall’1 al 6 luglio (gare dalle 18 alle 22), sarà anche quest’anno ad ingresso gratuito, ma all’entrata sarà possibile fare un’offerta libera per alcune realtà del territorio impegnate nel volontariato. Come già annunciato nei giorni scorsi, le offerte raccolte nelle prime due sere saranno devolute all’associazione Amici del Cane, che gestisce il canile di Fiorenzuola.

Quelle raccolte nella terza e nella quarta serata (3 e 4 luglio) andranno invece a favore dell’associazione fiorenzuolana “I mici di Miciobau”, fondata nel 2009 e che oggi si prende cura di un centinaio di gatti in diverse colonie, grazie all’impegno di quattro volontarie, che saranno presenti al Velodromo il 3 e il 4 luglio anche per fornire informazioni sulla loro attività a chiunque fosse interessato.

