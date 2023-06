Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose, la Gran Bretagna torna a Fiorenzuola

Una presenza prestigiosa e costante, che si conferma anche per la prossima edizione della 6 Giorni delle Rose, al Velodromo di Fiorenzuola d’Arda dall’1 al 6 luglio. Il riferimento è alla nazionale della Gran Bretagna, tra le più forti a livello mondiale, che anche per questa 26^ edizione sarà in gara con i suoi campioni e le sue campionesse nelle sei giornate di gare che assegnano punti Uci dai quali dipendono le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi su pista.

I britannici saranno in gara sia tra le donne che fra gli uomini. In campo maschile hanno iscritto, fra gli altri, il campione del mondo in carica dell’inseguimento a squadre Oliver Wood e Mark Stewart, plurimedagliato nelle grandi competizioni internazionali. Per entrambi si tratta di un ritorno a Fiorenzuola. Fra l’altro Mark Stewart, con Kian Emadi, detiene tuttora il record della pista nel giro lanciato: 20”458, un primato che dura dal 2016.

Info e programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

La 6 Giorni delle Rose ancora al fianco di AMOP

La 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola, che si svolgerà al Velodromo “Pavesi” dall’1 al 6 luglio, rinsalda il legame con Amop, l’Associazione Malato Oncologico Piacentino: l’ingresso al Velodromo (gare dalle 18 alle 22) è infatti gratuito, ma all’entrata saranno raccolte offerte che, nelle ultime due serate (5 e 6 luglio) andranno ad Amop, importante realtà fondata nel 2002, oggi presieduta da Romina Piegiorgi e legata al professor Luigi Cavanna. Amop si propone di promuovere ricerche sui tumori, studi, convegni, dibattiti, sperimentazioni in ambito oncologico e favorirne la diffusione in sede nazionale e internazionale. Ma anche e soprattutto di migliorare la qualità di vita del paziente oncologico e dei familiari.

